CORONAVIRUS| Romeo Dunca, preşedintele ales al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, diagnosticat cu COVID-19

Preşedintele ales al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Romeo Dunca, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus.

Anunţul a fost făcut public chiar de către el pe pagina de Facebook:

”Ceea ce ieri părea a fi o uşoară răceală se pare că este altceva. Mi-am făcut un test Covid şi, până la sosirea rezultatului, m-am izolat în casă. În această seară am primit răspunsul de la clinică: testul a ieşit pozitiv. Din păcate pentru cei care nu mă doresc la Consiliul Judeţean Caraş-Severin, nu am simptome, aşa că voi sta doar câteva zile. Şi, vorba ştim noi cui, I will be back”, a scris Dunca pe pagina sa de Facebook.

Romeo Dunca, candidat PNL a fost ales în 27 septembrie în funcţia de preşedinte al Consiliului judeţean Caraş- Severin şi se află la primul său mandat.