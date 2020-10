CORONAVIRUS| Şeful secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul de Infecţioase Iași: “În curând, medicii vor trebui să aleagă între pacienţi”

Florin Roşu, şeful secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul de Infecţioase Iași susține, în urma creşterii semnificative a numărului de infectări, că în curând medicii vor fi nevoiţi să aleagă între pacienţi.

Acesta crede cu tărie că ne apropiem cu paşi mari de situaţia din Spania şi Italia:

„Trecem printr-o perioadă nu dificilă, foarte dificilă. Dacă nu ne vom da toţi mâna cu mâna să trecem peste perioada aceasta, perioada de cumpănă se va prelungi. În Iaşi, dacă discutăm de pacientul care are nevoie de îngrijire AŢI, lucram la capacitate maximă. Situaţia Spaniei, Italiei, se apropie din ce în ce mai mult de noi. Până acum am reuşit să gestionăm cazurile care aveau nevoie de ATI şi nu am ajuns în situaţia să alegem între pacienţi. Ne dorim să nu ajungem în situaţia asta. Nu ne aflam în situaţia asta acum, dar momentul este foarte aproape. În cazul în care vom ajunge, vom face comisii medicale, nu poate decide un singur medic viaţa unui om şi vom alege pacientul care are cele mai mai mari şanse să treacă peste această epidemie dificilă. Speram să nu ajungem în această situaţie.” declară Florin Roșu, potrivit bzi.ro.

De asemenea, şeful secţiei de ATI a semnalat şi faptul că personalul medical este epuizat atât din punct de vedere fizic, cât si psihologic şi emoţional. Se va crea o comisie medicală care va analiza fiecare persoană în parte.