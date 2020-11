CORONAVIRUS | Sibiu: Un bărbat afirmă că a fost sunat de reprezentanţi DSP, fiind întrebat cum se simte tatăl său, diagnosticat cu COVID-19 şi decedat în urmă cu câteva zile

Un bărbat din Sibiu spune că a fost sunat de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), și a fost întrebat cum se simte tatăl său, diagnosticat cu noul coronavirus şi decedat în urmă cu câteva zile.

„Am fost sunat ieri dimineaţă să mă întrebe ce face tatăl meu. Am simtit ca mor eu când am auzit această întrebare. Tata era înmormântat cu o zi înainte. Şi-au cerut scuze, le-am spus să se documenteze. Apoi mă întrebau cum o cheamă pe mama, cum se numeşte medicul de familie al mamei. În ziua înmormântării am primit decizie pentru ca mama să participe la înmormântare. Deci ştiau cum se numeşte mama”, a declarat Ilie Brad la Antena3, conform News.ro.

Acesta a menționat că tatăl său suferea de 18 ani în urma unei operaţii de fiere, nereuşită, şi că îl ducea periodic la spital.

„L-am dus cu icter şi l-am adus mort de COVID”, a declarat bărbatul, în condiţiile în care spune că înaintea internării tatăl său făcuse testul pentru coronavirus, care a fost negativ.

Focșani: Pacient COVID-19 sunat de Poliția Locală, pentru verificări, la două zile după ce acesta murise

Acesta nu este caz singular. Și în județul Vrancea, un pacient infectat cu Covid-19 din Focșani a fost sunat de Poliția Locală pentru a fi verificat la două zile după ce acesta murise în Spitalul Județean.

Mai exact, un focșănean a relatat, pe Facebook, o întâmplare ai cărei protagoniști au fost membrii familiei sale și Poliția Locală Focșani. Vali Dima spune că polițiștii locali au sunat pe telefonul mobil al tatălui său să verifice dacă acesta, confirmat pozitiv cu noul coronavirus, respectă regulile de carantină, la două zile după bărbatul decedase la spital.

Bilanțul cazurilor de coronavirus în România

Amintim că Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, joi, în raportul zilnic, că 10.142 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore, la nivel național, dintr-un total de 35.762 de teste care au fost prelucrate de miercuri până joi.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe este următoarea: Alba 180 de cazuri noi (7155, număr total de cazuri confirmate), Arad 320 (7862), Argeș 177 (9067), Bacău 198 (10089), Bihor 228 (9772), Bistrița-Năsăud 137 (4043), Botoșani 122 (4442), Brașov 466 (13010), Brăila 55 (4041), Buzău 80 (4992), Caraș-Severin 109 (3487), Călărași 62 (2605), Cluj 413 (14281), Constanța 201 (8867), Covasna 100 (3036), Dâmbovița 205 (8410), Dolj 281 (9038), Galați 239 (7566), Giurgiu 38 (2585), Gorj 56 (3583), Harghita 65 (3859), Hunedoara 412 (6140), Ialomița 95 (3039), Iași 300 (14055), Ilfov 358 (9074), Maramureș 143 (6375), Mehedinți 41 (2774), Mureș 321 (8067), Neamț 204 (7655), Olt 97 (5079), Prahova 336 (13668), Satu Mare 198 (3265), Sălaj 114 (4322), Sibiu 379 (9065), Suceava 153 (10980), Teleorman 112 (4149), Timiș 271 (13705), Tulcea 48 (1991), Vaslui 72 (6040), Vâlcea 165 (6405), Vrancea 58 (4194).

Totodată, în acest moment, în spitalele din țară sunt internate 12.852 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus, 1.152 dintre acestea aflându-se în secțiile de terapie intensivă. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 2.599 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Bilanțul total al deceselor a ajuns la 8.510, cu 121 noi victime consemnate în intervalul miercuri, ora 10.00 - joi, ora 10.00. Este vorba despre 77 bărbați și 44 femei, care erau internați în unitățile medicale din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 37 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 37 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 31 decese la categoria de peste 80 de ani.

Totodată, 117 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.