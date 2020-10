CORONAVIRUS | Slobozia intră în scenariul roșu, după ce a ajuns la o incidență de 3,12 cazuri la mia de locuitori: Toate școlile trec la învățământul online (VIDEO)

Numărul cazurilor de coronavirus continuă să crească, iar tot mai multe oraşe din ţară trec în scenariul roşu. Ultimul municipiu care are o incidenţă de peste 3 la mia de locuitori este Slobozia. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, primarul ales al municipiului Slobozia, Dragoş Soare, a declarat că şcolile vor trece la cursuri exclusiv online, iar purtarea măștii de protecție devine obligatorie în toate spațiile publice deschise. Decizia a fost luată, marți, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, iar măsurile se aplică, inițial, pentru 14 zile.

”Am urmărit îndeaproape incidența acestor cazuri. Într-adevăr, am trecut la scenariul trei, școlile din orașul Slobozia au trecut la cursuri online. Am luat legătura cu viceprimarul care asigură, în momentul de față, funcționarea Primăriei, ca să intervină cu Poliția Comunitară astfel încât măsurile de respectare a acestui ordin al Comitetului pentru Situații de Urgență să fie impuse rapid. E o situație pe are nu ne-am dorit-o, nu mi-aș fi dorit să încep mandatul așa, dar viața ne pune în niște situații destul de delicate și trebuie să acționăm”, a spus primarul ales.

Întrebat dacă vor fi sporite efectivele de Poliție care vor patrula pe străzi pentru a verifica dacă oamenii respectă regulile de protecție sanitară, edilul ales a răspuns: ”Da. Masca este obligatorie pe stradă. Am discutat cu viceprimarul și l-am rugat să atragă atenția Poliției Comunitare cu privire la acest aspect. În primă fază o să mergem pe ideea de îndrumare (...), va trebui ca toată lumea să poarte masca pe stradă. De altfel, pe toate mijloacele de comunicare pe care Primăria le are la dispoziție, vom propaga acest mesaj. Dacă într-o zi-două nu vom vedea că lucrurile intră în logica pe care și-o doresc autoritățile, vom acționa și cu măsuri coercitive, respectiv amenzi”.

Slobozia înregistrează, în prezent, o rată de 3,12 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, potrivit unui anunț publicat de Instituția Prefectului Ialomița, pe pagina de Facebook.

În acest context, pe lângă obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise și trecerea școlilor la învățământul online, autoritățile au impus și alte măsuri.

Este vorba despre interzicerea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, închiderea restaurantelor cu activitate în interior, cu permisiunea ca acestea să prepare mâncare pe care clienții o pot lua la pachet, închiderea barurilor, cluburilor, discotecilor și sălilor de jocuri de noroc.

În total, obligativitatea purtării măştii de protecţie a fost impusă în șase localităţi din judeţ. Este vorba despre Slobozia, Feteşti, Urziceni, Amara, Moldoveni şi Scânteia.

Potrivit datelor transmise, marți, de Grupul de Comunicare Strategică, de la începutul crizei sanitare și până în prezent, în județul Ialomița au fost înregistrate 1.969 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care 50 au fost confirmate în ultimele 24 de ore.

