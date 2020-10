COVID-19 nu va amâna Târgul de Crăciun de la Sibiu. În ce condiții se va desfășura

Târg de Craciun din Sibiu, care anual atrage zeci de mii de vizitatori, nu va fi interzis în acest an, în ciuda avertismentelor medicilor locali, care au cerut suspendarea evenimentului, în condițiile în care rata de infectare cu COVID-19 a ajuns în municipiu la 3.74 la mia de locuitori.

Potrivit presei locale, evenimentul ajuns la a 14-a ediție va avea loc în perioada 13 noiembrie 2020 – 3 ianuarie, fiind „adaptată pentru a putea oferi siguranța necesară vizitatorilor și spațiu suficient pentru distanțare”, spun organizatorii.

„În contextul provocărilor din cauza Cornavirusului, ediția 2020 va fi una adaptată pentru a putea oferi siguranța necesară vizitatorilor și spațiu suficient pentru distanțare. Suprafața evenimentului a fost lărgită considerabil, adăugând și Piața Mică și Str. Nicolae Bălcescu la zona de vizitat.

Spațiile de plimbare din Piața Mare sunt lărgite, zona de gastronomie organziată cu locuri suficiente pentru stat la masă (în picioare) iar purtarea măștii va fi obligatorie. În rest, atmosfera va fi în continuare una feerică și pozitivă, ca să intrăm în spiritul Sărbătorilor”, mai anunță organizatorii.

Peste 100 de expozanți vor fi prezenți în Centrul Sibiului, iar cei mici pot vizita Atelierul lui Moș Crăciun, un patinoar în aer liber dar și Parcul lui Moș Craciun.

Potrivit celor mai recente date, rata de infectare cu SARS-CoV-2 în județul Sibiu este de 2,51 la mia de locuitori, iar în municipiul reședință de județ aceasta valoarea este de 3,75.

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a propus autorităților județene să restricţioneze accesul populaţiei în mall-uri, ca în perioada stării de urgenţă, dar și să interzică târgurile. Practic, medicii vor ca oamenii să meargă la cumpărături doar în cazul produselor alimentare.

„Îi ia tot farmecul”; „Urât, ar fi frumos să se pastreze tradiția”; „Ar fi mai trinst întradevăr, dar dacă e situația de această natură nu avem ce să facem”, sunt doar câteva dintre părerile sibienilor.

Unii sibieni consideră că târgul de Crăciun poate fi organizat cu respectarea strictă a tuturor regulilor de protecţie împotriva COVID-19.

„Păi toată lumea poartă mască. Nu e suficient? Eu zic că da dacă toată lumea poartă măști, ne protejăm unii de alții, vânzătorii cu mănuși”, a explicat o femeie.

Alţii sunt pe deplin de acord cu recomandarea medicilor ca autoriăţile să noi măsuri restrictive în judeţul Sibiu.

„Cred că toate măsurile și legile care sunt date ar trebui respectate pentru binele nostru”, a mai adăugat o localnică.

