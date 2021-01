Un crater periculos, adânc de cel puțin 20 de centimetri, s-a format în noaptea de luni spre marți chiar în centrul Bucureștiului, la ieșirea din Pasajul Unirii.

În primele ore, mai mulți șoferi care nu au putut-o evita și și-au deteriorat roțile mașinile. Șoferii riscă ca odată intrați în pasaj să își avarieze mașinile în groapa care deja s-a umplut cu apa proveintă de la ploaie.

Cel mai probail craterul s-a format din cauza precipitațiilor abundente din ultimele zile.

