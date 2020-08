Culmea investiției: Sală de bowling într-o comună cu 1.700 de locuitori. Primar: „Asta mă face să fiu optimist că tinerii vor rămâne acasă”

O comună din Sălaj va avea parte de o sală modernă de bowling, cu două piste şi sisteme automatizate de ridicare a jaloanelor şi returnare a bilelor, dar şi un sistem informatic. Totul a fost realizat printr-un proiect cu finanţare europeană.

Primarul comunei Camăr, o reședință cu 1.700 de locuitori, spune că ideea i-a pornit de la faptul că în trecut comuna avea o sală de popice, iar prin astfel de demers, tinerii nu vor mai pleca la oraș.

„Clădirea am realizat-o noi, cu bani de la bugetul local, iar dotarea s-a finanţat cu fonduri europene. Am considerat că, dacă am avut pistă de popice în localitate, exista deja o tradiţie în acest sport pe care ar fi bine să o păstrăm. Vechea clădire a popicăriei, neavând cine să o supravegheze, s-a distrus parţial. Am chemat specialişti şi ei au considerat că mai bine o demolăm şi construim o clădire nouă”, a declarat Szabo Levente-Gyorgy pentru Agerpres.

Investiția urmează să fie inaugurată în luna octombrie. „Măcar tinerii pe care-i avem să nu-i lăsăm să plece, să creăm locuri de muncă, să creăm condiţii ca la oraş. Avem toate utilităţile: apă, canal, internet de bandă largă, televiziune prin cablu. Chiar avem condiţii ca la oraş. (…) Pe mine mă încântă faptul că tinerii, cei care au plecat acum cinci-zece ani în străinătate şi s-au întors cu o maşină acasă, şi-au dat seama că maşina trebuie întreţinută şi pierd banii investind în ea. Acum, dacă se întorc acasă, îşi fac fundaţie pentru casă. Atâtea case noi ca în ultimii cinci ani nu s-au construit în 20 de ani în Camăr. Asta mă face să fiu optimist că tinerii, totuşi, vor rămâne acasă”, a concluzionat primarul comunei Camăr.