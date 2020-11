Cutremurător. A crescut 11 copii, dar la 82 de ani trăiește pe străzi. Se pregătește să înfrunte gerul iernii într-o toaletă improvizată din Iași (GALERIE FOTO)

Povestea cutremurătoare vine de la Iași, unde, un bărbat de 82 de ani trăiește de mai bine de o săptămână într-o toaletă improvizată din localitate. Bărbatul a fost izgonit din casă de soție, care i-ar mai opri și pensia. În zilele de vară a trăit pe străzi, dar odată cu venirea iernii, riscă să fie victima gerului și a zăpezii.

Toader Homia pe numele său este un bărbat în vârstă de 82 de ani din Iași. Omul a fost descoperit în urmă cu câteva zile de reporterii BZI, într-o încăpere improvizată, din curtea unei case din municipiu. Aici, Toader doarme și își duce traiul zilnic, fără încălzire și fără condiții civilizate. Are doar câteva paturi la dispoziție, pentru a se încălzi, iar pe jos a pus niște cârpe care să acopere cimentul rece.

Bărbatul de 82 de ani locuiește într-o toaletă improvizată

Toader și-a găsit refugiul într-o toaletă improvizată în curtea un casei din zona Târgu Cucu, scrie sursa citată mai sus. Aici își petrece zilele și nopțile în frig, având la dispoziție doar câteva pături cu care să se încălzează.

Uneori, ziua, bărbatul stă în stația de autobuz din zona Târgu Cucu, unde se pare că nu cerșește, dar mulțumește tuturor celor care îi dau câte un ban, cu un zâmbet.

„Stau aici de o săptămână. E frig, pereții sunt reci, am numai păturile astea. Mai am nevoie de una să o pun pe jos, că uite cum stau pe niște haine și cârpe. Mi-aș dori să am o cameră să stau măcar iarna, dar nu mă primește nimeni, se uită că sunt murdar. Aici, în Târgu Cucu, sunt de mult timp, ziua stau pe aici pe stradă sau în stație”, a explicat bărbatul în vârstă de 82 de ani pentru sursa citată mai sus.

Tatăl a 11 copii, alungat permanent de acasă de soție

Bărbatul a explicat pentru sursa citată că este tatăl a 11 copii, toți plecați însă din țară. Provinde din satul Breazu, comuna Rediu, acolo unde și locuiește, iar soția lui l-a alungat de acasă, după ce i-ar fi luat absolut tot ce avea.

Bătrânul susține că aceasta îi oprește și pensia. „Nu mă primește. Nevasta îmi spune «pleacă, pleacă» și mă fugărește de acasă. Nu țin la mine nici femeia, nici copii. 11 copii am, dar sunt plecați prin țară, în București, Timișoara, nu mai știu pe unde, că nu le pasă de mine. Toată pensia mi-o oprește ea, nu-mi dă un leu, nimic, ia totul și eu nu am primit de mult timp ceva. Sunt singur, nu mai am pe nimeni. O cameră nu pot să iau, îți trebuie bani ca să stai undeva, dar de unde? Am mâncare acolo, în plasă, îmi cumpăr cu bani de la oameni”, a adăugat bărbatul, potrivit sursei citate mai sus.