Un bărbat din Dâmbovița a murit sub un mal de pământ pe un șantier

Un bărbat în vâsrtă de 32 de ani a murit după ce a fost prins sub un mal de pământ în timp ce lurcra pe un şantier din Dâmboviţa, potrivit ProTv.

Tânărul lucra împreună cu echipa la reţeaua de canalizare a unei comune de aprope o lună.

Incidentul tragic a avut loc atunci când un mal de pământ s-a surpat şi bărbatul a picat la trei metri adâncime, fiind înghiţit de acesta.

Colegii săi fiind martori la tragedie au încercat să-l salveze, însă nu au mai putut face nimic.

„S-a surpat şi a picat. Un mal de pământ. Am intrat după el, am sărit, a picat al doilea şi nu am mai putut să îl mai scoatem”, a mărturisit unul dintre martori.

În urma celor întâmplate, patronul firmei de construcţii spune că ar fi fost respectate şi asigurate toate normele şi condiţiile de muncă.

Medicii ajunşi la faţa locului au încercat timp de 45 de minute să îl resusciteze, însă fără rezultat, fiind nevoiţi să declare decesul.

„Am încercat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat”, a declarat dr. Roxana Andrei.

Autorităţile au deschis o anchetă şi urmează să stabilească dacă muncitorii au respectat sau nu normele de protecţie a muncii.BOMBĂ în showbiz! George Burcea și Viviana Sposub au anunțat că vor fi ...