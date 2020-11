Decizia privind carantinarea municipiului Sibiu ar putea fi luată vineri. Primarul Astrid Fodor: Suntem pregătiți. Cel mai important este să poată continua activitățile economice nestingherit (VIDEO)

Municipiul Sibiu ar putea fi carantinat, în condițiile în care rata incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus a depășit aici 11 la mia de locuitori. Premierul Ludovic Orban a dat de înţeles că nu mai există nicio cale de întoarcere în procesul de carantinare a Sibiului. De altfel, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, cel care are şi ultima semnătură pentru carantinarea unui oraş sau judeţ, merge vineri la Sibiu şi la Alba Iulia. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Astrid Fodor, primarul din Sibiu, a declarat că autoritățile sunt pregătite pentru carantinarea orașului. Edilul a menționat că, din punctul său de vedere, cel mai important este ca, și în contextul carantinei, activitățile economice să nu fie oprite.

”Suntem pregătiți pentru decizia de carantinare. Astăzi se întâlnește Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în prezența domnului ministru secretar de stat Raed Arafat. Pentru Sibiu cel mai important lucru este să poată continua activitățile economice nestingherit pentru că vă dați seama ce ar însemna dacă această activitate s-ar stopa sau s-ar îngrădi. Este cel mai important aspect care pe mine mă interesează continuarea activității economice sub toate aspectele ei”, a spus primarul.

Întrebată în ce măsură activitățile economice vor putea continua în contextul carantintării, Astrid Fodor a răspuns: ”Depinde de măsurile care se dispun la ședința de astăzi și care se vor implementa. Din punctul meu de vedere, se poate desfășura activitatea economică în bune condiții. Noi, de exemplu, în ceea ce privește transportul în comun, am suplimentat cursele care duc către zonele industriale, astfel încât acestea să fie ocupate la o capacitate de maximun 30-40%. Cei mai mulți dintre angajatori își aduc ei muncitorii sau angajații din alte localități cu curse proprii, unde din nou se respectă regulile de distanțare. Deci se poate asigura, important este să se permită. Am văzut ce s-a întâmplat și la Zalău, și la Gherla și este permis să se desfășoare în continuare acest transfer de forță de muncă”.

De asemenea, întrebat dacă autoritățile din Sibiu sunt pregătite să efectueze controale la intrările și ieșirile din oraș, primarul a răspuns: ”Astăzi are loc o întâlnire la Inspectoratul Județean al Poliției, se discută aceste aspecte. Într-adevăr, cred că forțele Poliției și cele ale Poliției locale sunt, într-o anumită măsură, depășite, având în vedere că ele trebuie să și controleze dacă cei care sunt în carantină și izolare respectă aceste reguli. Personalul de la Poliția locală este foarte restrâns”.

În ceea ce privește situația spitalelor din Sibiu, Astrid Fodor a precizat: "Este o presiune mare asupra sistemului de sănătate. Spitalul Județean nu este în subordinea Primăriei sau a Consiliului Local, sub autoritatea noastră este doar Spitalul de Pediatrie, unde stăm încă bine, avem locuri libere și la ATI și stațiile de oxigen funcționează toate. Dar este o presiune foarte mare asupra Spitalului Județean. Foarte dificilă este situația".

Sibiu este județul cu cea mai mare rată a incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus, 7,4 la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate, joi, de Grupul de Comunicare Strategică.

