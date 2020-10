Decizii noi în Argeș. CJSU interzice petrecerile de Halloween și Focul lui Sumedru

Comiteul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș a decis luni interzicerea și suspendarea petrecerilor orcanizate cu ocazia sărbătorii de Halloween, dar și organizarea tradiționalului „Focul lui Sumedru” pe raza județului, în spații deschise. Evenimentele menționate ar implica participarea unui număr mare de persoane, iar măsura a fost luată pentru a preveni răspândirea noului coronavirus.

„Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, condus de prefectul Emanuel Soare, întrunit luni în şedinţă extraordinară, a hotărât, prin HCJSU nr48 art7, că, “începând cu data de 20.10.2020, pe raza administrativ-teritorială a județului Argeș se interzice organizarea și desfășurarea în spații deschise a oricărui eveniment și/sau activitate tradițională de tipul Focul lui Sumedru, Halloween și altele asemenea, care generează aglomerări de persoane.”, se anunță într-un comunicat al Instituției Prefectului Argeș.

Masca obligatorie pentru toate persoanele peste cinci ani

Todoată, hotărârea CJSU prevede și purtarea măștii de protecție, care să acopere nasul și gura, va fi obligatorie în spațiile publice, pentru toate persoanele cu vârste mai mari de cinci ani.

„De asemenea, conform Hotărârii nr 48/19.10.2020, art6, “este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice închise și deschise de pe raza administrativ-teritorială a județului Argeș”, precizează sursa citată.

Restricții severe impuse în Argeș, odată cu explozia cazurilor de COVID-19

În lunile de vară, județul Argeș s-a confruntat cu un număr mare de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. La acel moment, prefectul Emanuel Soare și CJSU au impus o serie de măsuri stricte, urmate de controale în mai multe regiuni din județ.

„Pe la mijlocul lunii iulie, când Argeșul a fost unul dintre primele județe afectate de această pandemie, după Suceava, noi am ajuns la 100 de cazuri pe zi, deși regulile generale se respectau ca peste tot în țară. Atunci am luat o serie de măsuri restrictive progresiv. Practic, chiar dacă am fost în mijlocul verii noi am luat decizia să închidem târgurile și piscinele, în ideea în care, eu personal, în calitate de prefect, am coordonat acțiunile de verificare a respectării măsurilor, am transmis către primării și către cei care organizau astfel de activități să respecte măsurile. Dacă nu le-au respectat, nu le-au remediat a trebuit să închidem activitatea", a explicat prefectul Emanuel Soare, pentru B1.ro.