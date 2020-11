Dezvăluiri halucinante. Un fost director de la Grădina Zoologică Timișoara ar fi tranșat un cerb și l-ar fi mâncat (VIDEO)

Dezvăluiri halucinante în prag de alegeri! Un candidat liberal la Camera Deputaților, fost director al Grădinii Zoologice din Timișoara, ar fi tranşat şi mâncat un cerb de la gradina Zoologica.

La Zoo Timişoara, pentru o perioadă de timp, au fost doar căprioare şi pui de cerb. Iar asta pentru că cerbul vârstnic a dispărut fără urmă.

Pentru că îi era poftă de delicatese din carne de cerb și nu avea de unde să cumpere, în prag de Paşte, lui Claudiu Chira, actual candidat PNL Timiș la Camera Deputaților, i-a venit o idee năstruşnică.

