DIICOT: Un bucureștean, prins în timp ce încerca să vândă 2 kilograme de cannabis. Plantație descoperită în Târgu Mureș (GALERIE FOTO-VIDEO)

Un bărbat a fost prins, miercuri, în sectorul 4 al Capitalei în timp ce încerca să vândă 2 kilograme de cannabis. Polițiștii și procurorii DIICOT i-au întins o capcană și l-au prins în flagrant delict.

Autoritățile au emis pe numele acestuia un mandat de arestare pentru 24 de ore pentru infracțiunea de trafic de droguri, iar în cursul zilei de azi urmează să fie prezentat în fața judecătorilor de la Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

