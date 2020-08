Distracție pe litoral ca-n vremurile bune: Tinerii au uitat de orice regulă

A fost cel mai aglomerat weekend din acest sezon pe litoral. Turiștii au ignorat complet regulile obligatorii impuse de starea de alertă. În cluburi, tinerii au uitat de pandemie și s-au distrat ca-n vremurile bune.

Și pentru că a fost Sfânta Maria, din peisaj nu au lipsit șampania și artificiile. Nici vorbă de măști sau distanțare socială.

Tinerii au început să petreacă încă din timpul zilei. Seara, cluburile au fost la fel de pline. Autoritățile au avut un weekend plin, iar sancțiunile au curs pe bandă rulantă pentru cluburile care au încălcat legea.

„Este vorba despre trei cluburi din Mamaia și unul din stațiunea Vama Veche. Inițial, cluburile din Mamaia au fost sancționate cu suma de 5.000 de lei, după care pentru că două dintre ele nu s-au conformat, au mai fost amendate cu încă 10.000 de lei. Și cel din Vama Veche a fost amendat cu 10.000 de lei întrucât era o mare aglomerație de oameni”, a declarat Adriana Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

