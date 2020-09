Scene de groază la Cluj! O femeie a fost luată la bătaie în plină stradă din cauza unui loc de parcare. Întreaga scenă s-a petrecut sub privirile unui copil de doar 4 ani.

Conform informațiilor de la fața locului, totul a început de la o femeie originară din Sălaj, care ar fi mers la un salon de înfrumusețare din Florești. Aceasta ar fi ocupat abuziv locul de parcare al unei locatare din zonă.

Două femei s-au bătut mai ceva ca-n filme pentru un loc de parcare.

Incidentul a avut loc în fața unui salon de înfrumusețare din Florești.

Conform informațiilor din presa locală, alterația ar fi început după ce o clientă a salonului a parcat pe un loc privat. În momentul în care propietara locului de parcare a ajuns acasă, a intrat în salonul aflat în apropiere și i-a cerut clientei să își mute mașina de pe locul său. În urma solicitării ei, femeia lăsată fără loc de parcare a fost luată la bătaie de către propietara salonului.

”Am venit acasă pentru puțin timp, dar locul meu de parcare era ocupat de o mașină de Sălaj... (...) Am intrat în salon și am întrebat politicos dacă știu ceva despre mașina parcată acolo. Toată lumea s-a făcut că plouă. După cinci minute, o angajată a sunat-o pe proprietara salonului pentru a povesti întâmplarea. După mai multe discuții contradictorii între noi, am fost amenințată și, într-un final, bătută.”, a declarat propietara locului de parcare.

De menționat faptul că proprietara salonului nu a ținut cont de faptul că victima era însoțită de fiica ei, în vârstă de 4 ani, și s-a năspustit cu pumnii asupra femeii, în plină stradă.

În urma incidentului violent, victima s-a ales cu un ochi vânăt și cu buza spartă și mai multe zgârieturi. Femeia în cauză a declarat că va depune o plângere penală la procuratură împotriva celei care a agresat-o.

„Mi-am scos acte medico-legale și voi continua investigațiile medicale. Incidentul mi-a provocat hemoragie oculară și a fost nevoie de intervenția medicului oftalmolog pentru a-mi anestezia ochiul total. Am vânătăi la membrele inferioare, după ce m-a lovit cu piciorul. Totul s-a petrecut chiar sub ochii fetiței ei de patru ani. Urmează să depun luni o plângere penală la procuratură”, a afirmat victima, conform Monitorul de Cluj.

