Două persoane bolnave de COVID-19 au părăsit carantina, pentru a merge la priveghiul unei rude. Cuplul s-a ales cu dosar penal (VIDEO)

Deşi am înregistrat un nou record la nivel naţional, oamenii se arată nepăsători, în continuare, în faţa virusului. În Galaţi, un bărbat şi o femeie infectaţi cu sars-cov2 au fost prinşi de poliţişti în timp ce mergeau spre un priveghi, deşi ar fi trebuit să stea acasă, în carantină. Acum, cei doi s-au ales cu dosar penal.

Incidentul a avut loc în comuna gălăţeană, Iveşti, comună care se află sub carantină din cauza numărului mare de infectări cu sars-cov2. Potrivit jandarmilor, în jurul orei 19, un echipaj aflat în filtru la ieşirea din comună a observat o maşină care încerca să iasă din comună. După ce au oprit autoturimul, forţele de ordine au avut parte de o surpiză.

„Colegii mei au interceptat masina, in int acesteia se afla un barbat si o femeie care au decalart ca vor sa mearga la un priveghi al unei ruide in afara yone de carantina. Dupa verificarea acestora colegii mei au vayut ca figureaya ca fiind infectate cu SARS-CoV-2”, a precizat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Galați, Cătălin Bădin.

Bărbatul în vârstă de 27 de ani şi femeia de 24 de ani nu au crezut că este grav să se deplaseze la priveghiul rudelor, chiar dacă ambii erau infectaţi cu noul tip de virus. În cele din urmă planul le-a fost stricat de jandarmi.

Cei doi au fost conduşi acasă, iar pe numele lor a fost întocmit un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

