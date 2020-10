O tragedie s-a petrecut în această dimineață în Capitală. Un minor în vârstă de 14 ani a murit, iar un bărbat în vârstă de 44 de ani s-a ales cu arsuri pe aproximativ 25% din suprafața corporală, în urma unui incendiu ce a avut loc la o vilă din Sectorul 3, în zona Alba Iulia. Incendiul s-a produs la o vila P+2 și s-a extins la o locuință plan parter din vecinătate.

La fața locului au intervenit 10 autospeciale de stingere, una de descarcerare, o autoscara, 2 echipaje SMURD şi Detaşamentul Special de Salvatori.

La fața locului au ajuns 10 autospeciale de stingere și au fost constituite echipaje de salvatori. Astfel a fost găsit un minor decedat, în locuința cuprinsă de incendiu, dar și un bărbat ce prezenta arsuri pe 25% din corp, el fiind transportat ulterior la spital.

„Evenimentul a fost anunțat în jurul orei 5.00 dimineața și în mod progrezisv au fost concentrate 10 autospeciale de stingere. Au fost mai multe apeluri succesive care anunțau aceste incendiu. La momentul sosirii autospecialelor era o intensitate foarte mare a flăcărilor, vizibilă de la distanță, semn că și incendiul avea o dezvoltare de mai mult timp. Au fost constituite echipe de căutare salvare pentru a pătrunde în cele două locuințe afectate și în același timp s-a desfășurat activitățile pentru localizarea și stingerea incendiului. Din nefericire, există un copil în vârstă de 14 ani care a fost găsit decedat într-una dintre locuințe, cea de la care presupunem că s-a declanșat incendiul.

Totodată, un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost identificat în aceeași locuință cuprinsă de incendiu, a fost evacuat, stabilizat de către echipajele SMURD, prezintă arsuri pe 25% din corp, pe torace membre și la nivelul feței și a fost transportat la Spitalul de Arși din Capitală”, a precizat Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București.

Incendiul a fost stins și se efectuează ultimele verificări. Cauzele nu sunt încă cunoscute, așa cum a explicat purtătorul de cuvânt al ISU București.

„În acest moment incendiul este localizat, se lucrează doar pentru verificarea spațiilor interioare, a ultimelor focare, deci nu mai sunt pericole și urmează cercetarea cauzelor. În acest moment nu există o cauză preliminară, colegii mei cercetează. Doar ceea ce am spus, din câte observăm, incendiul s-a dezvoltat în fază incipientă la locuința plan+ parter, către locuința P+2”, a mai precizat Daniel Vaile, purtătorul de cuvânt ISU București, pentru B1 TV.

