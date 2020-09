Excursie cu năbădăi pentru 8 elevi și un adult rătăciți în Munții Bucegi. Grupul a fost coborât de salvamontiști pe Valea Jepilor (VIDEO)

O intervenție de urgență a avut loc în Bușteni, în cursul serii de luni. Mai mulți elevi care nu aveau echipament corespunzător au rămas blocați pe munte. Din fericire, salvamontiștii au ajuns la timp iar copiii nu au fost răniți.

Excursia la Bușteni a unui grup de 8 elevi s-a transformat într-o experiență cu pripeții. Iubitori de natură, aceștia s-au aventurat pe munte fără echipamentele necesare și fără lanterne. Surpriza a venit în momentul în care au vrut să coboare din zona Valea Jepilor și au realizat că nu mai știu drumul.

Mai grav este însă faptul că elevii erau însoțiți de un adult. Acesta era chiar cadrul didactic, care nu și-a dat seama de pericolul la care îi supune pe copii. După ce au rătăcit mai multe ore s-a lăsat noaptea și au realizat că nu mai au șanse să coboare singuri în siguranță, așa că au sunat la numărul de urgență 112.

După lungi căutări, cei 8 copii împreună cu adultul care îi însoțea a fost au fost găsiți. Din fericire, niciunul dintre ei nu a fost rănit, însă una dintre copile prezenta crampe musculare dureroase, din cauza orelor lungi de mers pe jor. În ultimele zile, echipajele montane au avut parte de zeci de intervenții. Salvatorii îi sfătuiesc pe turiști să plece echipați de drumeție și să fie foarte atenți la traseu.

