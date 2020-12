Femeia care și-a abandonat bebelușul în Capitală a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Mai are alți trei copii abandonați și este acuzată de tentativă de omor

Femeia care și-a abandonat fiul nou-născut pe Aleea Fizicienilor din sectorul 3 al Capitalei, la începutul acestei săptămâni, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile și urmează să fie supusă unei expertize psihiatrice.



Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor.



Cristina, proasăta mămică, care a încercat să scape de băiețelul ei, are de 27 de ani, este din București și locuiește, cu chirie, la un bloc distanță de locul în care și-a aruncat copilul, cu două zile înainte de Crăciun, când afară erau numai 3 grade.

Ea a crescut într-o casă de copii și mai are trei copii, aflați și ei în centre de plasament. Din păcate, nimeni nu știa că este însărcinată, pentru că nu apărea în nici o evidență medicală.

Potrivit știrileprotv.ro, ultimul copil pe care i-a încredinţat statului ar fi fost născut chiar anul acesta, în ianuarie. După ce şi-a abandonat cel de-al patrulea bebeluș, femeia ar fi ieşit la cumpărături, spun vecinii.

Marți, 22 decembrie, prin apel 112, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a fost sesizată cu privire la găsirea unui copil abandonat. La față locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj de prim ajutor. Copilul a fost preluat și transportat la spital, unde deși era înghețat și născut prematur.