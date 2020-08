Femeia luată cu salvarea de pe plaja din Eforie Nord a fost testată pozitiv pentru COVID-19 (VIDEO)

În urmă cu doă zile, o femeie a primit ajutorul medicilor pe plaja din Eforie Nord. Autoritățile au fost alertate după ce tânăra a început să se simtă rău. Ea nu mai avea gust și nici miros și ar fi leșinat. Femeia a fost transportată la spital și testată pentru infecția cu noul coronavirus, la care a primit și rezultat pozitiv.

Turista care a fost luată cu salvarea de pe plaja din Eforie Nord a fost confirmată pozitiv cu COVID-19. Femeia este internată la Spitalul din Medgidia, însă Direcția de Sănătate Publică din Constanța a demarat o acnhetă epidemiologică. S-au efectuat verificări în locația în care femeia a fost cazată alături de familie.

În ciuda riscului la care se expun, turiștii aflați pe litoral continuă să ignore regulile de protecție.

Femeia a leșinat în urmă cu două zile pe plaja din Eforie Nord. Ea se afla la mare cu soțul, copiii și mama ei. Chiar dacă se simțea rău de mai multe zile, aceasta nu a anunțat medicii. Turista avea febră, greață și își pierduse două simțuri.

Ea a fost preluată în urmă cu două zile de către un echipaj SMURD, chiar de pe plaja din Eforie Nord. Ea a fost transportată la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unde i s-a confirmat diagnosticul.

În acest caz, autoritățile au început ancheta epidemiologică, pentru a afla câte persoane au intrat în contact cu femeia. Se pare că la momentul la care i s-a făcit rău pe plajă, mai multe persoane s-au apropiat de ea.

Turista testată pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus este internată la Spitalul din Medgidia, dar autoritățile iau în calcul transferul la Suceava.

Tânăra și sora ei ar fi început să se simtă rău în cursul zilei de duminică, iar de marți au apărut și problemele de respirație, dar și lipsa gustului și a mirosului.

”Întrucât prezenta simptome specifice infectării cu noul coronavirus, a fost solicitat în sprijin un echipaj de prim ajutor care a venit şi a transportat pacientă la spitalul de boli infecţioase din constantă”, declara la acel moment Ana Maria Stoica, ISU Dobrogea.

În acest moment, litoralul pare să fie cea mai periculoasă zonă. Oamenii se înghesuie pe plajă fără să mai țină cont de distanțarea socială.

Vă reamintim că la începutul lunii august, o adolescentă din Vaslui a plecat în vacanță la malul mării și a participat la o petrecere de majorat în Costinești, înainte să primească testul pentru COVID-19.

Fata a avut rezultat pozitiv, iar 10 din cei 17 tineri cu care se afla în vacanță au fost depistați cu SARS-CoV-2 în timp ce se aflau pe litoral.

