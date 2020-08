Brigada Rutieră, filtre în Capitală, noaptea trecută. Acțiunea a vizat șoferii care au consumat alcool sau droguri

Polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere a organizat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Capitală, o amplă acțiune de depistare a șoferilor care au consumat alcool sau droguri înainte de a se urca la volan.

Ca urmare a acțiunii, polițiștii au lăsat 29 de persoane fără carnet de conducere, au dat 134 de amenzi și au întocmit 14 dosare penale.

Amenzile aplicate bucureștenilor prinși, noaptea trecută, băuţi sau sub influenţa drogurilor la volan, în Capitală, însumează aproape 100.000 de lei. Dintre cele 14 dosare penale, 4 au fost întocmite pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 5 pentru droguri, dintre care unul și pentru deținere de cannabis, 3 pentru conducerea fară permis de conducere și alte 2 pentru conducerea în condițiile în care acest drept era suspendat.

"În noaptea de 29/30 august a.c., începând cu ora 20.00, poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat pe principale artere din municipiul Bucureşti pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă rutieră, reducerea riscului rutier în rândul participanţilor la trafic şi combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa substanţelor psihoactive sau a băuturilor alcoolice. În cadrul acţiunii au fost aplicate 134 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 98.300 lei şi au fost reţinute 29 permise de conducere: 12 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, 9 pentru infracţiunile constatate (5 consum de substanţe psihoactive, 4 consum de băuturi alcoolice) şi 8 pentru nerespectarea regimului legal de viteză", a transmis Brigada Rutieră din București.

Printre cei care au încălcat legea s-a aflat și un barbat in varsta de 62 de ani a condus un autovehicul pe Str. C.A.Rosetti, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur in aerul expirat.



Polițiștii au oprit și un bărbat de 26 de ani, pe Sos. Kiseleff, care se afla la volan sub influenta substantelor psihoactive (cannabis).



Un alt tanar, in varsta de 28 de ani, a condus un autovehicul pe Bd. Nicolae Grigorescu sub influenta substantelor psihoactive. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul DRUG TEST, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de cannabis si cocaina. Totodata, politistii au verificat masina si au gasit cativa muguri de culoare verde, susceptibili a fi cannabis.