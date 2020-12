Florin Roșu, primul medic din Iași care a fost vaccinat anti-COVID: Putem să vedem luminița de la capătul tunelului

Campania de vaccinare împotriva Covid-19 a început și în restul spitalelor din țară. Florin Roșu, șeful secției ATI la Spitalul de Boli Infecțioase este primul medic din Iași care a fost vaccinat împotriva noului coronavirus. Medicul a spus că se simte norocos că a fost vaccinat.

„Nu pot decât să spun că sunt norocos, sunt mulțumit. Sigur, vaccinarea trebuie să fie dublată de măsurile de prevenție, care trebuie respectate în continuare.

În momentul de față știu că, într-adevăr, putem să vedem luminița de la capătul tunelului. Voi primi a doua doza peste 21 de zile. Sunt sigur că vaccinul va ajunge la timp și, totodoată, pozitivismul care mă caracterizează mă face să fiu convins că nu vor fi reacții adverse.

Astăzi vom vaccina în jur de 50 de cadre medicale dar, dacă vom avea posibilitatea, dacă timpul ne va permite vom prelungi vaccinarea astfel încât să scurtăm cât mai mult intervalul de vaccinare.

Din momentul vaccinării, în mod normal, încep să apară anticorpi. Imunitatea propriu-zisă o vom avea după a doua doză. E recomandat să se vaccineze și cei care au avut deja COVID-19. E destul de hazardat să spunem că până în martie ne vom imuniza colectiv, important e să nu riscăm atât timp cât medicina ne oferă această șansă extraordinară de a avea un vaccin”, a mai spus șeful ATI din Iași.



Ce a spus asistenta Mihaela Anghel, prima persoană din România vaccinată anti-COVID

"Cred că a fost cea mai mare emoție. Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din țară. Eu am primit primul pacient. Nici nu știam cu ce ne confruntăm, ne așteptam la ce e mai rău, dar încercăm să ne obișnuim. Suntem și mai afectați cu pierderea pacienților. Nu s-a întâmplat în toți acești ani să avem un raport așa mare de decese. Nu am știu cum să reacționez. Nu am întrebat de ce am fost aleasă. Nu a durut absolut deloc. Este cel mai nedureros vaccin făcut până acum. Românilor le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze. Simt și sper să fie sfârșitul acestei pandemii", a declarat asistenta.

„M-am gândit că în scurt timp o să scăpăm de această problemă și că o să fim din nou fericiți. Urmează să primesc următoarea doză în următoarele 21 de zile. Nu am stat deloc pe gânduri, când am auzit că vine vaccinul m-am gândit să mă vaccinez pentru că nu vreau să-i îmbolnăvesc pe cei dragi”, a mai spus asistenta.

Asistenta este printre primele cadre medicale care au îngrijit primul pacient confirmat cu COVID-19 din România. Este vorba de tânărul de 25 de ani din Gorj, care a fost depistat cu noul coronavirus în luna februarie, după ce a intrat în contact cu un italian pozitiv.