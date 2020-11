Focar de COVID-19 în Prahova. 100 de oameni internați într-un centru pentru persoane cu dizabilități au fost diagnosticați cu SARS-CoV-2 (VIDEO)

Un nou focar de coronavirus în Prahova! Peste 100 de oameni internaţi în centrul pentru persoane cu dizabilităţi din oraşul Urlaţi au fost diagnosticaţi cu severul Sars-CoV-2. Din păcate, autorităţile se aşteptă ca numărul pacienţilor să crească. Şi alte persoane din acelaşi centru au fost testate, iar acum sunt aşteptate rezultatele.

„Un nou focar a fost identificat şi la centrul medico-social din Urlaţi, unde 102 persoane dintr-un efectiv de 216 au fost depistate, în urma verificărilor periodice, cu SARS-CoV-2. Dintre cei confirma?i, 101 sunt beneficiari, iar unul este din rândul angajaţilor. Mai sunt probe în lucru, conform informaţiilor DSP Prahova. Beneficiarii sunt izolaţi în centru, sub supravegherea unui medic de familie”, au explicat oficialii din Prahova, potrivit News.ro.

Un alt focar de COVID-19 a fost identificat şi într-un laborator al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. În acest caz, trei cadre medicale au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Acesta se află în acest moment în izolare la domiciliu. Instituţia a anunţat că luat toate măsurile pentru a evita răspândirea infecţiei şi la restul angajaţilor.

Conform ultimelor date, judeţul Prahova înregistrează recorduri în ceea ce priveşte numărul de infectări. În doar 24 de ore, au fost raportate peste 700 de noi cazuri. Numărul total de infectări în acest judeţ trece de 12.000.

