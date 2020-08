Focar de COVID-19 la ISU Alba. Doi dintre angajați lucrează în echipajele SMURD care trasportă pacienții pozitivi (VIDEO)

Un focar de COVID-19 a fost înregistrat în județul Alba, la ISU, în urmă cu o săptămână. Autoritățile însă nu ar fi raportat evenimentul, din motive necunoscute.

Acum, șeful ISU Alba, declara că situația este sub control și doar personalul negativ se află la lucru. Doi dintre cei testați pozitiv de la ISU s-au infectat în timp ce transportau persoane testate pozitiv.

Un focar de COVID-19 la ISU Alba

Incidentul s-ar fi petrecut în urmă cu o spătămână, iar autoritățile nu au raportat până acum evenimentul. Un număr de opt angajați de la ISU Alba, dintre care patru de la dispecerat și doi de la Serviciul județean de ambulanță, ambii tot de la dispeceratul comun, au fost testați pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus, săptămâna trecută.

Contrar regulilor, autoritățile nu au raportat imediat focarul izbucnit, pe motiv că s-ar fi introduc panica. Târziu, șeful ISU Alba, coloneul Adrian Guia, a ieșit cu o declarație susținând că toate cazurile sunt sub control, iar la muncă este prezent doar personalul cu rezultat negativ la testare. „Nu am căutat niciodată să ascundem acest aspect, rezultatul confirmării cu noul coronavirus, au fost ca urmare a anchetelor riguroase desfășurate de către reprezentații DSP, noi am luat măsuri de izolare a contacților direcți, de carantinare și i-am monitorizat pe întreaga perioadă. Aceștia s-au pozitivat ulterior, fapt pentru care nu am putut vorbi de la început despre un focar. La momentul de față starea colegilor noștri este una bună și foarte bună. Vreau să menționez că totți au fost asimptomatici sau au manifestat forme ușoare ale bolii, iar la momentul de față trei dintre aceștia au fost externați ca fiind vindecați”.

Se menționează că doi dintre cei infectați au contractat boala în timpul concediului de odihnă. Alți doi provin de pe echipajele SMURD care transportă suspecți de COVID-19, iar alți patru s-au îmbolnăvit prin contact, în timpul mesei, ceea ce dă de gândit, în condițțile în care lucrătorii din sistenul sanitar ar fi trebui să fie foarte stricți în respectarea regulilor impuse de pandmeie.