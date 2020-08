Focar de COVID-19 la Spitalul Județean Vaslui: Mai multe asistente și infirmiere de la Secția de Chirurgie sunt infectate cu coronavirus (VIDEO)

Un focar de COVID-19 a fost depistat la Spitalul Județean Vaslui. Mai multe asistente și infirmiere de la Secția de Chirurgie au fost testate pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus. În unitatea sanitară au fost luate măsuri de dezinfecție, iar pentru continuarea activității au fost chemate cadre medicale din concediu.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Lelia Croitoru , purtător de cuvânt al Spitalului Județean Vaslui, a declarat că în unitatea medicală au apărut cazuri de infectare și în rândul pacienților, aceștia fiind transferați la spitalul din Bârlad.

”La Spitalul Județean Vaslui, la secția Chirurgie, au fost depistate șase asistente COVID-pozitive și cinci infirmiere, două asistente fiind cu rezultate neconcludente. La nivelul Spitalului au fost trei pacienți testați negativ în secția de Chirurgie, care s-au pozitivat la un interval de 72 de ore. Pacienții testați pozitiv au fost direcționați către Bârlad. În momentul de față, urgențele se rezolvă la Spitalul Județean cu restul personalului negativ care este chemat din concediu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Vaslui, care a adăugat că, în acest moment, activitatea se desfășoară în parametri normali la unitatea medicală.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.