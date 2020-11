Focar de COVID-19, ținut secret: 14 angajați ai Primăriei Lugoj sunt infectați cu coronavirus, însă DSP nu a inclus instituţia printre focarele active (VIDEO)

Situaţie halucinantă în Lugoj. Nu mai puțin de 14 angajați ai Primăriei din oraș sunt infectați cu noul coronavirus, dar Direcția de Sănătate Publică Timiș nu a inclus instituţia printre focarele active de COVID-19, informează B1 TV. Primarul localităţii a anunţat că dintre angajații pozitivi, doar unul este spitalizat, însă starea sa este stabilă.

”Raportările le primim și noi chiar de la Direcție, nu pot să vă spun de ce nu a fost introdusă Primăria pe această listă. S-ar putea să mai apară și alte persoane. Colegii se testează, dar se testează pe propria cheltuială”, a declarat Claudiu Buciu, primarul din Lugoj.

Conducerea Primăriei a fost nevoită să ia propriile decizii pentru a stopa focarul. Activitatea cu publicul a fost suspendată din 30 octombrie. Cu toate acestea numărul cazurilor de infectare cu coronavirus în rândul angajaților a continuat să crească.

„Sunt patru compartimente unde colegii lucrau împreună și, rând pe rând, s-au infectat unii de la alții. Mai sunt și cazuri de soț-soție, trei cazuri de cupluri care lucrează în Primărie. Din clipa în care au fost infectați sau am știut că sunt contacți, toți au rămas acasă. Unii dintre ei au început să revină la lucru. Chiar nu știm care sunt argumentele pentru care nu a fost declarat focar Primăria. Noi am închis activitatea cu publicul, am luat toate măsurile necesare, dezinfectăm la două zile”, a mai spus edilul din Lugoj.

În rândul personalului din instituție cele mai afectate sunt Biroul Tehnic și Biroul Management, Proiecte, Programe.

Rata de infectare în Lugoj a ajuns la 5,42 cazuri la mia de locuitori.

Timiș este unul dintre cele mai afectate județe din România de pandemia de coronavirus. Potrivit raportării de luni a Grupului de Comunicare Strategică, de la începutul crizei sanitare și până în acest moment, în Timiș au fost confirmate 12.685 de cazuri de COVID-19, dintre care 253 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. La nivelul întregului județ, rata incidenței cazurilor de coronavirus la mia de locuitori a ajuns la 6,25.

În ceea ce privește situația la nivel național, în ultimele 24 de ore, în România, au fost confirmate 3.240 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, bilanțul total al contaminărilor ajungând astfel la 306.991, de la începutul pandemie și până în prezent. În acest moment, în unitățile medicale din toată țara sunt internați 12.688 de pacienți cu COVID-19, dintre care 1.076 se află în secțiile de terapie intensivă. De asemenea, de duminică până luni au fost înregistrate 130 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19, astfel că bilanțul total al fatalităților la nivel național a ajuns la 8.009. Printre victime, se numără și o fetiță în vârstă de 4 ani, care era diagnosticată și cu alte afecțiuni. În ultimele 24 de ore, la nivel național au fost prelucrate 11.445 de teste.

