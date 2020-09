Focare de Covid la două cămine de bătrâni din Cluj. Polițiștii au deschis dosar penal

Încă un focar de coronavirus a fost depistat joi la un centru pentru îngrijirea persoanelor în vârstă situat în localitatea clujeană Gilău, după ce miercuri un focar similar, la un alt centru deţinut de acelaşi proprietar.

Un nou focar de coronavirus în Cluj la un centru de bătrâni

Pentru că polițiștii bănuiesc că focarele au izbucnit pe fondul încălcării măsurilor danitare au deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. În cazul focarului de coronavirus identificat joi sunt 45 de pozitivi, dintre care 37 rezidenţi (cu vârste între 65-91 ani) şi 8 angajaţi, potrivit unei informări a prefectului din județul Cluj.

„Avem un nou focar activ la un centru de vârstnici din Gilău, deţinut de acelaşi proprietar ca şi cel din Dezmir. Sunt 45 de pozitivi, dintre care 37 rezidenţi (cu vârste între 65-91 ani) şi 8 angajaţi. Aceştia vor fi transportaţi la spitalele COVID pentru evaluarea medicala şi stabilirea parcursului terapeutic. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor”, se arată într-o informare a prefectului Mircea Abrudean.

Un focar de COVID-19 a izbucnit miercuri la un alt cămin de bătrâni

Un focar de COVID-19 a fost înregistrat, miercuri, la un centru de vârstnici din localitatea clujeană Dezmir, până în prezent 48 de persoane fiind depistate pozitiv.

„Avem un focar la un centru de vârstnici – Casa ‘Hermina’ din Dezmir, comuna Apahida – unde din 54 de testaţi, 48 sunt pozitivi (rezidenţi cu vârstele între 68-92 ani şi personal angajat). În cursul zilei de azi se va organiza evaluarea tuturor pozitivilor din punct de vedere clinic, paraclinic şi imagistic în vederea stabilirii conduitei terapeutice adecvate fiecărui pacient”, a precizat, miercuri, Mircea Abrudean.

Atât cei vârstnici, cât şi angajaţii au fost duşi la spital şi le-au fost anunţate familiile.

„M-a sunat mama şi am fugit de la muncă să văd exact care e situaţia şi ce se întâmplă şi să aflu informaţii. Nicio idee. Una dintre bunici e deja de șapte ani parcă, are Alzheimer, şi a fost totul în regulă. Chiar niciun fel de probleme. Dar acum, cu situaţia respectivă, cred că a scăpat un pic de sub control”, a spus Bogdan Pop, un bărbat care are două bunici internate, potrivit Pro.Tv.