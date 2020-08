Focare de infecție cu coronavirus în Prahova. Peste 20 de copii și angajați din două centre de Asistență Socială din Prahova, confirmați pozitiv

Două focare de coronavirus au fost identificate în două centre sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Prahova.

Cel puțin 20 de copii, alături de câțiva angajați, au fost confirmați cu COVID-19.

„Conform DSP Prahova, au fost identificate două focare în cadrul a două centre medico-sociale, de pe raza judeţului. La unul dintre ele, au fost confirmate şapte persoane (trei beneficiari dintr-un total de 15 şi patru angajaţi dintr-un total de 19).

Măsurile dispuse în acest caz: izolarea beneficiarilor în centru de îngrijire şi a personalului infectat, fi la domiciliu, fie la spital, după caz, carantinarea contacţilor direcţi, retestarea, pe parcursul săptămânii viitoare, atât a beneficiarilor, cât şi a angajaţilor, dezinfecţia unităţii.

La cel de-al doilea centru, 15 beneficiari dintre cei 48 internaţi au avut teste pozitive. Aceştia au fost izolaţi în unităţi spitaliceşti, a fost realizată dezinfecţia spaţiului, iar săptămâna viitoare vor fi retestaţi toţi beneficiarii şi angajaţii de aici”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Prahova.

Un centru de Asistenţă Socială din Urlați și unul din Vălenii de Munte, focare de infecție cu COVID-19

Bogdan Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, a confirmat este vorba despre două centre aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova.

Bogdan Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, a confirmat este vorba despre două centre aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova.

Mai exact, un centru de la Urlaţi, dar şi un centru de la Vălenii de Munte, unde este vorba despre copii care au fost infectaţi, aceştia fiind asimptomatici.

Potrivit celor mai recente raportări, în spitalele COVID din judeţ, în secţiile de Terapie Intensivă, sunt internaţi 25 de pacienţi, dintre care 16 sunt ventilaţi.

Numărul total de locuri destinate îngrijirii pacienţilor cu COVID-19, în Prahova, este de 328, dintre care 263 de paturi sunt ocupate, precizează Prefectura Prahova.

Primarul din Comarnic, testat pozitiv pentru noul coronavirus

Săptămâna trecută, primarul orașului Comarnic, din județul Prahova, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, internându-se apoi în spital.

Vestea a fost dată chiar de edil, printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook.

Acesta a povestit că nu știe cum a contactat temutul coronavirus, pentru că este un om extrem de conștiincios și a respectat toate măsurile de siguranță impuse de contextul pandemic.

"În toată această perioada de pandemie, în care am fost implicat în toate activitățile Primariei, m-am protejat și am purtat mască, am respectat distanțarea socială și regulile de igienă și, cu toate astea, m-am infectat cu acest virus. Sunt om între oameni și probabil că o secunda de neatenție a fost suficientă! Vă spun sincer că nu cunosc cum m-am infectat", a scris Sorin Popa, primarul din Comarnic, trăgând un semnal de alarmă în ceea ce privește respectarea regulilor de protecție.

“Să ne asigurăm împreună că respectăm distanțarea socială, purtarea măștii și regulile de igienă, în toate locurile publice, fără nicio excepție, în care ne aflăm, astfel ca nimeni să nu treacă prin aceste momente dificile și să evităm tragedii”, a spus edilul.