Focșani: Un șofer aflat sub influența substanțelor interzise a accidentat un pieton și a fugit de la locul faptei

Un șofer a accidentat un pieton care traversa regulamentar, pe o stradă din Municipiul Focșani, și a fugit de la locul faptei. Victima, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a suferit leziuni uşoare.

La aproximativ 20 de minute de la accident, polițiștii i-au dat de urmă fugarului și au constat că se afla sub influenţa substanţelor drogurilor. Conducătorul auto și a fost testat cu privire la consumul de alcool, însă iar rezultatul a fost negativ. În schimb, la testarea cu aparatul Drug Test, rezultatul a indicat prezenţa unei substanţe psihoactive, motiv pentru care poliţiştii l-au condus pe cel în cauză la o unitate medicală unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge.



"Am fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că pe strada Republicii din municipiul Focşani, în zona unei treceri de pietoni provizorii, un pieton a fost acroşat de un autoturism al cărui conducător auto ar fi părăsit locul producerii accidentului. La aproximativ 20 de minute de la sesizare, poliţiştii rutieri au identificat autoturismul pe o stradă din localitate, iar la volanul acestuia se afla un bărbat de 36 de ani din localitate", a precizat IPJ Vrancea, potrivit agerpres.ro.



Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui auto sub influenţa alcoolului/altor substanţe.