Gest macabru la Piatra Neamț. Un tânar s-a fotografiat alături de o femeie spânzurată (VIDEO)

O imagine revoltătoare a circulat în mediul online. Un tânăr din Piatra Neamț s-a fotografiat alături de o femeie care s-a spânzurat lângă un bloc. Adolescentul nu s-a sinchisit și a dorit să „imortalizeze" momentul tragic, pentru a se lăuda apoi pe internet.

Cazul revoltător s-a petrecut în faţa unui bloc din Piatra Neamţ. Femeia, care ar fi fost om al străzii, s-a spânzurat de o salcie din fața unei scări de bloc din cartierul Dărmănești.

În loc să o ajute sau să sune la 112, pentru a anunța sinuciderea, adolescentul și-a făcut o fotografie cu scena tragică și a indicat chiar semnul „OK" cu degetul mare.

La fața locului a ajuns și un echipaj al Ambulanței Neamț, care a reușit să o resusciteze pe femeie. Femeia care a încercat să se spânzure a fost salvată, dar se află în stare gravă. Aceasta avea în jur de 35 de ani și locuia pe străzi.

Băiatul a postat totuşi fotografia pe rețelele de socializare, unde mai mulţi internauţi au fost revoltaţi de gestul tânărului și de cinismul de care a dat dovadă.S-A SINUCIS! Din păcate, e știrea momentului în România

Şocant este faptul că mama adolescentului a sărit în apărarea acestuia, spunând că cel care a făcut poza l-a mințit și l-a surprins în cadru fără voia sa.

Speclialiștii trag un semnal de alarmă şi precizează că acest gen de fotografii arată nevoia tinerilor de a fi văzuți în mediile sociale online și de a obține ceea ce le lipsește în viața reală, adică aprecierea și valoare personală.

