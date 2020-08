Gestul haluciant al unui bărbat din București. Stă întins zilnic pe șinele de tramvai din Pantelimon și se pare că nici ambulanțele care vin să îl ia nu îl deranjează foarte tare (VIDEO)

Gestul locuitorului din Capitală este unul de neînțeles. De mai multe zile, un bărbat alege să stea întins pe șinele de tramvai din cartierul Pantelimon.

De fiecare dată bărbatul este preluat de către ambulanță și dus la spital, dar la scurt revine și își continuă acțiunea, revenind la rutina lui zilnică.

Imaginile au fost surprinse în cartierul Pantelimon din Capitală. Cei care locuiesc în zonă susțin că îl vâd zilnic pe bărbat odihnindu-se pe spațiul verde din apropierea șinelor de tramvai.

Locuitorii au sesizat prezența bărbatului în urmă cu trei zile. De atunci, aproape zilnic, fie cei care locuiesc în zonă, fie vatmanii sună la 112. Potrivit martorilor, bărbatul este întotdeauna preluat de o ambulanță, dar la scurt timp revine la obiceiurile lui, imediat ce iese din spital.

