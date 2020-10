Gheorghe Damian, primarul din Ciugud, Alba, a fost testat pozitiv pentru Covid-19

Primarul comunei Ciugud, din județul Alba, a fost depistat cu coronavirus și s-a izolat la domiciliu. Acesta spune că starea lui de sănătate este una bună.

Potrivit Alba 24, în Ciugud, au fost înregistrate patru infectări noi, în ultimele 24 de ore.

Astfel, incidența la mia de locuitori este de 5,5, potrivit DSP Alba.

”Am fost informați și noi astăzi că domnul primar a fost diagnosticat cu SARS-COV-2. De câteva zile domnul primar a luat decizia de a se autoizola și apoi a fost carantinat la domiciliu. Din fericire starea sa de sănătate este bună și, potrivit medicilor, până acum toate premisele sunt că ar fi o formă ușoară. La nivelul Primăriei Ciugud am luat decizia testării tuturor colegilor, iar niciunul dintre noi nu a fost confirmat pozitiv. Testarea va fi repetată în zilele următoare pentru o siguranță deplină. Până atunci am decis dezinfectarea totală a primăriei, care a avut loc în această dimineață, și sporirea tuturor măsurilor de protecție. Activitatea Primăriei Ciugud nu este afectată, însă toate activitățile cu publicul se vor desfășura cu și mai multe măsuri sporite de siguranță.” a transmis purtătorul de cuvânt al instituției, Dan Lungu, potrivit sursei citate.

,,Dragi prieteni,

Din nefericire, oricât de mult am încercat să respect măsurile sanitare de prevenire și combaterea a pandemiei, am fost diagnosticat și eu cu virusul SARS-COV-2. Din fericire starea mea de sănătate este bună și, potrivit medicilor, până acum toate premisele sunt că ar fi o formă ușoară. La nivelul Primăriei Ciugud am luat decizia testării tuturor colegilor și vestea bună este că niciunul dintre ei nu a fost confirmat pozitiv. Testarea va fi însă repetată în zilele următoare pentru o siguranță deplină. Vă anunț că activitatea Primăriei Ciugud continuă normal, însă cu măsuri sporite de siguranță. De asemenea am decis dezinfectarea totală a clădirii administrative, care a avut loc în această dimineață, și sporirea tuturor măsurilor de protecție.

Vă mulțumesc tuturor celor ce sunteți cu sufletul alături de mine și de colegii mei și vă asigur de întreaga noastră recunoștință.

Vă rog să aveți grijă de voi și de cei dragi, să purtați masca și să păstrați distanțarea socială.

Împărtășesc cu voi cadoul pe care mi l-a trimis astăzi fetița unei colege din primărie și mă alătur mesajului ei spunându-vă că „Totul va fi bine!", se arată în mesajul de pe Facebook al primarului.