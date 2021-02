Giurgiu: Grav accident rutier cu o autoutilitară a CNAIR. 10 persoane au fost rănite, dintre care una și-a pierdut viața (FOTO-VIDEO)

Un grav accident rutier a avut loc vineri dimineață pe DN5, în localitatea Călugăreni din judeţul Giurgiu. Un autoturism s-a ciocnit cu o autoutilitară a CNAIR. A fost activat Planul roșu de Intervenție, potrivit ISU Giurgiu.

Zece persoane au fost implicate în carambol. Șapte se aflau în autoutilitară și trei în autoturism. Cei trei pasageri din mașină au rămas încarcerați și scoși dintre fiarele contorsionate de către pompieri. Din păcate, unul și-a pierdut viața.

Dubița aparținând CNAIR s-a răsturnat în urma impactului pe marginea drumului

"La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, trei ambulanțe SMURD, un echipaj de descarcerare, autospeciala pentru transport personal și victime multiple și o autospecială de primă intervenție și comandă și 5 ambulanțe SAJ.

De asemenea, a fost solicitat elicopterul SMURD", a transmis ISU Giurgiu, citează giurgiuveanul.ro.

Autoturismul implicat în accident a fost grav avariat. Cei trei pasageri au rămas încarcerați și fost grav răniți

Subcomisarul Adrian Creangă de la Centrul InfoTrafic al Poliției Române a oferit mai multe detalii despre proceducerea carmbolului, pentru B1 TV.

"Semnalam că în județul Giurgiu, pe Drumul Național 5, European 70, la ieșirea din localitatea Călugăreni către Capitală, a avut loc o coliziune frontală intre două autoturisme. Potrivit primelor informații o persoană a decedat iar alte 4 au fost grav rănite. Circulație se desfășoară îngreunat pe un a dintre cele patru benzi. Aparent vorbim despre pătrunderea pe contrasens a unuia dintre conducătorii auto. Un alte eveniment a fost semnalat în această dimineață în județul Dâmbovița pe DN 71, București- Târgoviște, localitatea Răcari. Un pieton minor a fost accidentat mortal de către un TIR. Circulația de desfășoară în acest caz pe un singur fir. Sfătuim conducătorii să circule cu prudență și nu efectueze manevre periculoase la volan" a spus Adrian Creangă.

