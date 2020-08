Haos pe aeroportul din Iași! Zeci de pasageri s-au înghesuit fără nicio măsură de precauție

A fost haos pe aeroportul din Iași, sâmbătă dimineața. Zeci de pasageri s-au înghesuit fără să respecte vreo regulă. Și asta în contextul în care un angajat al terminalului a fost depistat cu COVID-19 cu doar câteva ore înainte.

Nu a fost nici urmă de distanțare pe aeroportul din Iași. Oamenii au venit de la primele ore ale dimineții pentru a se îmbarca în aeronave care pe unii i-au dus spre destinații din vacanțe, iar pe alții la muncă.

Din păcate, nimeni nu a mai putut să mențină ordinea și să impună respectarea regulilor. Nici măcar măști nu aveau toți pasagerii, iar cei care aveau le țineau doar de imagine.

Înghesuiala din aeroportul din Iași a apărut în contextul în care, cu doar câteva ore înainte, un angajat de la Departamentul de Securitate al aeroportului a fost testat pozitiv. O chestiune gravă având în vedere că angajații de la securitate intră în contact cu sute de pasageri în fiecare zi.

