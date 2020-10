Iaşi: O femeie a fost şocată când a descoperit că are de plătit 22 de facturi despre care nu ştia nimic

O femeie din Iaşi a suferit un şoc când descoperit că are de plătit 22 de facturi restante despre care nu ştia nimic, potrivit bzi.ro.

Ieşeanca a descoperit întâmplător când a verificat contul on-line deschis la E.ON. că de aproape doi ani a fost facturată pentru servicii de care nu a beneficiat niciodată și nici măcar nu a primit vreodată notificări sau facturile fizice la adresa unde locuiește.

„Niciuna dintre facturile sus-menționate nu mi-a fost comunicată la adresa de domiciliu stipulată în contractul de prestări servicii care este unul și același cu locul de consum, adresa clientului desemnată pentru notificările prevăzute în prezentul Contract. Despre existența acestor 22 de facturi, am aflat întâmplător în luna august a anului curent, când am verificat contul on-line deschis la E.ON și am descoperit activ un contract de asistență tehnică care are un alt număr, care apare activ și completat cu un act adițional despre care nu știam nimic”, scrie în reclamația făcută de Luminița Ionescu, clientul E.ON din Iași.

În urma celor întâmplate, femeia a a cerut rezoluțiunea contractului despre care nu știa nimic, mai ales că niciuna dintre părți nu a avut niciun beneficu, însă compania cu capital german E.ON a refuzat să rezilieze contractul și a obligat-o în continuare să plătească cele 22 de facturi despre care nu știa nimic.