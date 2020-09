Iași: Un pacient COVID s-a aruncat de la etajul 6 al spitalului, chiar sub ochii medicilor (VIDEO)

Un bărbat, infectat cu COVID-19, s-a sinucis aruncându-se în gol de la etajul 6 al spitalului din Iași, unde se afla internat.

Pacientul suferea de depresie și era internat Terapie Intensivă de o săptămână. Pentru că diabet, o afecțiune considerată foarte periculoasă la bolnavii COVID, medicii l-au conectat la un aparat care să-l ajute să respire.

Din primele informații, se pare că doctorul de gardă și o asistentă intrau în salon exact când bărbatul se afla deja pe geam. Din păcate, nu au apucat să-l oprească la timp. În urma impactului cu solul, pacientul a murit pe loc.

