Imagini cu impact emoțional! Un primar și-a filmat fiica stând dezbrăcată, în genunchi, în timp ce el o ceartă. Edilul acuză PSD că folosește imaginile în scop electoral

Traian Ogâgău este primarul din Sângeorz-Băi, județul Bistrița Năsăud, dar și candidat independent pentru un nou mandat. Acesta și-ar fi filmat copilul în timp ce îl pedepsește și îl ține fără haine, în genunchi cu mâinile ridicate. Bărbatul își cearta fata, în timp ce aceasta plânge.

Filmarea a fost publicată de Știri din Bistrița, iar edilul susține că imaginile au fost folosite de către cei de la PSD, în scop electoral.

În filmarea propagată în mediul online, fața edilului stă așezată în geunchi, cu fața la dulap și repetă printre suspine cuvintele pe care tatăl său i le spune: ”Nu mai sunt obraznică și nu mai supăr pe mama și pe tata”, ”O să fac exerciții și o să învăț”, ”Ce-am făcut astăzi a fost ieșit din comun”, ”Nu mai sunt fițoasă”, ”Nu mai sunt figurantă” sau ”Sunt cea mai obraznică fată din hotelul ăsta”.

Edilul susține că imaginile apărute în spațiul public sunt o chestiune de familie, ce îi privește doar pe ei. „Am fost astă iarnă la schi cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieșită din duș, dezbrăcată și cu părul ud, și am pus-o la colț, la perete, și am pus-o să repete să-i trimit mamei sale. I-am trimis înregistrarea mamei sale, iar de acolo a dispărut și nu știu cum a ajuns pe unde a ajuns. Fiecare își apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari și de șmecheri, mai bine câte-o lecție dinasta”, a declarat Traian Ogâgău, pentru sursa citată mai sus.

Totodată, edilul acuză PSD că folosește imaginile în scop electoral și că „terfelește imaginea copilului”, fără să menționeze însă nimic despre comportamentul său.

„Cine cruță nuiaua își urăște fiul, dar cine-l iubește, are grijă să-l disciplineze, spune un proverb din biblie. De două săptămâni, dragii mei sîngeorzeni, circulă prin orașul nostru un video personal, făcut iarna trecută în concediu, singur cu copiii, la schi, în care fetița mea Traiana, ieșită din duș și dezbrăcată în camera de hotel, era certată de mine, de tatăl ei, nu de altcineva, pentru că a fost neascultătoare în acea perioadă.

Cum s-a intrat în posesia acestui video, nu mai contează. Însă de aici și până la a folosi tocmai în campanie electorală fimulețe personale, private, denotă faptul că sunteți disperați și folosiți cele mai josnice metode pentru a manipula cetățenii, metode marca PSD, dragii mei. Să m-apuc și eu să spun de copiii fiecăruia, ce face fiecare, ar fi normal?! Să-mi terfeliți voi imaginea fetiței mele?! Cu ce v-a greșit ea?

În viața persoanlă a fiecăruia nu se poate băga nimeni, și nu e normal să o folosiți în campanie electorală. Eu nu spun nimănui cum să-și educe copiii, sau să-și crească copiii, însă nici nu cunosc vreun părinte care să nu-și fi certat vreodata copiii. Când îmi aduc aminte de biata mama, cum mă punea la colț pe coji de nucă sau pe boabe de porumb, pentru că eram neastâmpărat, sau când rupea jorda din gard de-o luam la fugă cât vedeam cu ochii... fiecare dintre noi are astfel de amintiri din copilărie.

Voi vorbiți de circ?! Luptați corect și cinstit! Dar să folosești filmulețe din viața personală, cu copii, este mult sub demnitatea umană, și nu pot decât să transmit celor uniți pentru Sîngeorz, gașca de interese, domnului Suciu și șefului acestuia care l-a învățat aceste metode: să vă fie rușine! Niciodată nu o să puteți câștiga cu astfel de metode pentru că nu vă lasă Bunul Dumnezeu! O să vă batem cu ștampila și cu fapte pe 27!”, a declarat acesta pentru Stiri de Bistrita.