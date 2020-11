Impact devastator la ieșirea din Orșova: Două auto-utilitare și un tir au fost implicate în accident. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Blocaj pe Drumul Naţional care leagă Oltenia de Banat, în urma unui accident infiorător produs în județul Mehedinți. Un om a murit, iar alte trei persoane sunt în stare gravă la spital. Două auto-utilitare și un tir au fost implicate în accident, informează B1 TV.

„A vrut să facă o depăşire şi-l agăţă un tir. Uite tirul ăsta cred că-l agăţă. Şi-s răsturnaţi, îs băgaţi încarceraţi în maşină”.

Au intervenit în grabă mai multe echipaje de poliţie, medici şi pompieri. Doi dintre răniți au rămas captiv în maşinile distruse şi au avut nevoie de descarcerare. Victimele au primit îngrijiri la faţa locului, apoi au fost transportate la spital. Din păcate, un om a murit. În cazul său. manevrele de resuscitare din au avut succes.

