În plină pandemie de Covid-19, Primăria Deva cheltuie o sumă uriașă cu iluminatul festiv de sărbători

În plină pandemie de coronavirus, autoritățile din municipiul Deva se gândesc la sărbătorile de iarnă. Iar pentru acest eveniment au alocat o sumă uriașă de bani.

500.000 de lei va costa iluminatul festiv în orașul Deva

Podoabele de sărbători de pe străzile şi din parcurile municipiului Deva vor costa, în această iarnă, peste 500.000 de lei.

Primăria Deva a scos la licitaţie publică închirierea şi montarea ornamentelor specifice sărbătorilor de iarnă, în municipiu.



„Contractul constă în asigurarea închirierii decoraţiunilor de iluminat festiv prin care se urmăreşte să se realizeze un iluminat modern, respectiv realizarea unui cadru festiv de desfăşurare a evenimentelor dedicate Sărbătorilor de iarnă 2020-2021 în Municipiul Deva”, se arată în documentele publicate de reprezentanţii primăriei în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, potrivit adevarul.



VESTEA TRISTĂ a momentului: Ea este TÂNĂRA INCENDIATĂ în valiză la Giurgiu. CINE este, de fapt

Bilnațul Covid-19 în județul Hunedoara

Potrivit informațiilor primite de la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, situația epidemiologică generală, înregistrată în această dimineață este următoarea:

INCIDENȚA LA NIVELUL JUDEȚULUI HUNEDOARA =2,49/1000 locuitori

• TOTAL POZITIVI = 2106

• PERSOANE INTERNATE = 308

• PERSOANE ÎN EVALUARE LA SPITAL = 166

TOTAL DECESE = 240 (de la începutul pandemiei)

TOTAL PERSOANE VINDECATE = 2706 (de la începutul pandemiei)

TOTAL PERSOANE TESTATE (ultimele 14 zile) = 5302

Localități cu incidența sub 1,5/1000 locuitori = 308

Localități cu incidența între 1,5- 3/1000 locuitori = 36

Localități cu incidența mai mare de 3/1000 locuitori = 130

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 7.733 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, într-un nou record negativ stabilit de pandemia de coronavirus în România.

Totodată, potrivit autorităților, pe un interval de 24 de ore au fost înregistrate 120 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2, consfințind un maxim absolut de la izbucnirea crizei sanitare și din acest punct de vedere.

Același bilanț arată că numărul total de pacienți depistați cu această boală infecțioasă internați în unitățile sanitare de profil este de 11.897, dintre care 974 sunt la Terapie Intensivă – de asemenea un număr fără precedent.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 156 de cazuri noi (5.537, număr total de cazuri confirmate), Arad 164 (5.820), Argeș 179 (7.416), Bacău 118 (8.638), Bihor 249 (7.256), Bistrița-Năsăud 124 (2.968), Botoșani 108 (3.520), Brașov 193 (10.113), Brăila 44 (3.514), Buzău 57 (4.085), Caraș-Severin 80 (2.832), Călărași 52 (1.806), Cluj 355 (10.191), Constanța 182 (6.439), Covasna 21 (2.354), Dâmbovița 127 (6.874), Dolj 183 (7.159), Galați 60 (6.543), Giurgiu 57 (2.013), Gorj 62 (3.104), Harghita 73 (3.226), Hunedoara 115 (4.520), Ialomița 119 (2.275), Iași 181 (11.299), Ilfov 172 (6.426), Maramureș 254 (4.858), Mehedinți 49 (2.277), Mureș 145 (5.743), Neamț 122 (6.462), Olt 68 (3.841), Prahova 174 (10.061), Satu Mare - (1.958), Sălaj 70 (3.081), Sibiu 166 (5.979), Suceava 165 (9.692), Teleorman 70 (3.291), Timiș 318 (9.914), Tulcea 15 (1.576), Vaslui 142 (5.246), Vâlcea 83 (5.273), Vrancea 15 (3.599). Cu o incidență de 3,94, Municipiul București are 762 de cazuri noi și 37.650 per total, în timp pentru alte 127 nu este precizată nicio zonă a țării.