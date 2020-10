Incendiu de proporții la Vadu, în Constanța. Au ars 6.000 de hectare de vegetație (VIDEO)

Incendiu de vegetaţie de proporții în Constanţa. 6.000 de hectare au ars în totalitate în apropiere de localitatea Vadu. Incendiul pornit de ieri a dat de furcă şi peste noapte pompierilor care au acţionat la foc continuu.

Un fum dens a atras atenția constănțenilor, care au constatat că flăcările mocneau pe o suprafaţă imensă.

Incendiul a avut loc într-o zonă mlăștinoasă și greu accesibilă, iar popierii s-au luptat până în zori pentru stingerea focului.

„Întradevar a fost o zi și o nopate de foc continuu pentru colegii de la ISU Dobogrea al județului Constanța. Incendiu izbucnit ieri în jurul prânzului în localitatea Vadu a fost lichidat azi dimineață în jurul orei 5. Așadar după aproximativ 18 ore de foc continuu.

Au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului 2 autospeciale de stingere, cu 18 pompieri și 3 tractoare de la primărie care au ajutat prin trasarea de brazde. Astfel a fost izolat focul. A fost o zonă greu accesibilă, o zonă mlăștinoasă. De aceea a fost localizat și lichidat mai greu, dar din fericire au reușit colegii să limiteze extinderea acestuia la cele 6000 de hectare care erau pe acea suprafață. Cauza probabilă a rămas în curs de stabilire”, a explicat Ana – Maria Stoica, purtător de cuvând ISU Constanța.

