Incendiu puternic în Suceava. Pompierii au fost nevoiți să salveze și o persoana cu probleme locomotorii (VIDEO)

Intervenţie dificilă pentru pompierii suceveni. Aceştia au avut de stins o casă cu etaj mistuită de flăcări în Vatra Dornei. Intervenţia a fost îngreunată de prezenţa în casă a unei persoane cu probleme locomotorii.

Alin Găleat, ISU Suceava, a oferit mai mulște detalii cu privire la incendiul din cursul nopții trecute, pentru B1 TV:

„Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul unui coș metalic de fum, amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. Incendiul a fost anunțat în jurul orei 18.00, ne-am deplasat la fața locului cu trei autospeciale de stingere și ambulanțe SMURD. Am extras din casa în flăcări o femeie cu probleme locomotorii, în vârstă de 59 de ani, care nu se putea de plasa singură. La sosirea noastră, flăcările se manifestau la acoperișul casei de locuit, pe o suprafață de 250 de metri pătrați. Pericolul de propagare era foarte mare, deoarece construxcțiile erau din lem”, a precizat Alin Găleată de la ISU Suceava.

