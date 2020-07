Două hale din localitatea ilfoveană Bragadiru au fost cuprinse de flăcări joi după-amiază. Incendiul puternic izbucnit la marginea Capitalei se manifestă la hale și silozuri de depozitare și afectează o suprafață de aproximativ 5000 mp.

Obiectul de activitate este ambalarea și distribuția produselor alimentare, în principal a orezului.

Incendiul a dus la degajări mari de fum, iar, la ora redactării acestei știri, peste 20 de autospeciale de stingere au fost trimise la fața locului. Potrivit primelor informații, nu există persoane rănite.

Locuitorii din zonă au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert.

”Incendiu major produs pe Șos. de Centură, în Bragadiru, degajări mari de fum. Ocoliți zona. Eliberați căile de acces pentru a facilita trecerea structurilor de intervenție. Accesați canalele media și aplicațiile din mediul on-line ale DSU și IGSU pentru mai multe informații și actualizări despre eveniment”, se arată în mesajul Ro-Alert transmis de autorități.

În depozitele cuprinse de flăcări se află și recipiente ușor inflamabile și explozibile și există pericolul de extindere a focului.

