Incendiu violent în Suceava: Zece magazii care aparţin locatarilor unor blocuri au fost cuprinse de flăcări (VIDEO)

Incendiu devastator într-o localitate din judeţul Suceava. Zece magazii care aparţin locatarilor din două blocuri au fost făcute scrum. Incendiul a avut loc în localitatea Molid din comuna Vama.

În anexele respective, erau depozitate lemne de foc şi alte bunuri ale proprietarilor. Suprafata totală afectată de flăcări este de aproximativ 300 de metri pătraţi.

La ora transmiterii acestei știri, pompierii se află la faţa loculi. După ce vor lichida ultimele focare, vor stabili şi cauza izbucnirii focului.

