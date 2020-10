Incident controversat la Cluj: O femeie a fost târâtă prin noroi și băgată cu forța într-o ambulanță de mai mulți polițiști. Care e explicația oficială / Imaginile au stârnit reacții diverse în social media (VIDEO)

Momente controversate la Cluj, unde o femeie a fost târâtă prin noroi și băgată cu forța într-o ambulanță de mai mulți polițiști. Scena a fost filmată de un locatar din zonă, iar videoclipul a fost publicat pe pagina de Facebook Info Trafic Cluj – în descriere, autorul postării a spus că tinde să creadă că nepurtarea măștii de protecție ar fi cauza incidentului, dar a precizat că nu cunoaște mai multe detalii. În orice caz, imaginile au împărțit internauții în mai multe tabere, cu unii acuzând atitudinea polițiștilor, iar alții condamnându-i pe cei care nu respectă regulile de siguranță sanitară.

Reprezentanţii Poliţiei Cluj susțin că femeia nu purta mască şi că a refuzat să se legitimeze atunci când a fost abordată de poliţişti. Femeia ar fi fost băgată într-o ambulanţă fiindcă i s-ar fi făcut rău, au mai spus spus aceştia, potrivit Adevărul.

„Poliţiştii aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe raza municipiului Cluj-Napoca, au identificat o persoană care nu respecta măsurile de protecţie individuală, nepurtând mască de protecţie, fiind informata despre această prevedere legală. I-au fost solicitate informatii pentru stabilirea identităţii, însă persoana în cauză nu a oferit informaţii în acest sens, iar din cauza stării medicale a acesteia, a fost solicitat un echipaj medical pentru acordarea ajutorului de specialitate”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, duminică, 3.855 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, astfel că bilanțul total a urcat la 209.648. Potrivit datelor prezentate de autorități, județul Cluj a înregistrat 164 de îmbolnăviri nou depistate.

Imaginile au stârnit reacții diverse în social media. Cum au comentat internauții scena

„Dacă pentru fiecare nenorocit care refuză să poarte mască și își scuipă flegmele peste tot, trebuie să te închini , să te rogi să respecte legea, atunci suntem trib de retardați. În magazine poartă căci altfel nu și-ar putea face cumpărăturile. Să se învețe minte că nu poate nici ieși din casă fără mască!”, a scris unul dintre internauți.

O altă utilizatoare a scris: „Arde-v-ar focul de nenorociți, cu infractorii adevărați nu vă comportați asa, Doamne ce vremuri trăim...”.

„Mai oameni pentru ce au murit arăți oameni in revoluție nu pentru libertate ce se intampla acum este mai rau ca in comunism acum tie si ferica sa mai umbli pe strada chiar nu mai sunteti oameni de ce nu se iese in strada acum nu se mai poate tot ce conteaza acum este covid mergeți la un spital cu alte probleme ca nu va primește de si spitalele sunt goale", a afirmat altcineva.

Un alt internaut a adăugat: „Dictatura mondiala a început . Zilnic o sa vedem oameni luati din stradă. Nici comunisti nu au facut asa ceva”.

„E vorba despre masca, mai mult de o ora au terorizat-o (pshihic) pe femeie in stradă si apoi au chemat ambulanța”, susține o altă persoană.