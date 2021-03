Incident la metrou. Un tânăr care a refuzat să poarte mască a fost încătușat de forțele de ordine (VIDEO)

Scandal pe peronul staţiei de metrou de la Piața Unirii, duminică după-amiază. Un tânăr, care nu purta mască de protecţie s-a luat la bătaie cu agenţii de pază. Poliţiştii şi de jandarmii au intevenit pentru a-l calma, însă acesta i-a înâmpinat cu injurii și a refuzat să se legitimeze. Pentru că nu se calma, a fost imobilizat cu forţa şi dus la secţie pentru audieri.

Bărbatul riscă să fie amendat pentru că nu purta mască de protecţie, dar şi pentru tulburarea liniştii publice şi refuzul de a se legitima.

"Astăzi, în jurul orei 16.15, polițiști și jandarmi aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în interiorul unei stații de metrou din sectorul 3 au observat un bărbat care nu purta mască de protecție.

I s-a atras atenția asupra acestui fapt, dar bărbatul a devenit agresiv verbal, ulterior refuzând legitimarea. A fost imobilizat și condus la sediul subunității de poliție pentru verificări", se arată într-o informare a autorităţilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.