Jaf ca în filme în județul Argeș. Un tânăr a amenințat și a tâlhărit un cuplu, iar la scurt timp a făcut accident cu mașina furată de la aceștia (VIDEO)

Scenariu demn de Hollywood în localitatea argeșeană Priboieni, unde un bărbat a comis un accident, cu o mașină furată. Un cuplu a fost tâlhărit sub amenințarea unui cuțit într-o benzinărie. Bărbatul le-a furat acestora mașina, a fugit cu ea pentru ca apoi să comită un accident.

Un tânăr de 22 de ani din localitatea argeșeană Priboieni a fost autorul unui jaf ca în filme. Acesta a furat o dubă, pe care apoi a abandonat-o. Ulterior a jefuit un cuplu într-o benzinărie. Bărbatul i-a amenințat pe cei doi cu un briceag, chiar i-a agresat și fizic și a plecat cu mașina. Nu a fost însă un drum lung, întrucât s-a izbit de un alt autovehicul. De pe urma acestui accident au rezultat 3 persoane ranite. Soferul teribilist care a furat masinile s-a stins din viata la scurt timp dupa ce a provocat accidentul.

Bărbatul a furat inițial o dubă, pe care a abandonat-o. Ulterior, a jefuit un cuplu aflat într-o benzinărie. După ce le-a furat și acestora autoturismul, nu a mai durat mult și a comis un accident, ciocnindu-se de o altă mașină din trafic.

„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Topoloveni au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr de 22 de ani ar fi sustras o autoutilitară din localitatea Călinești, pe care ar fi abandonat-o în localitatea Priboieni. Ulterior, ar fi sustras, folosind acte de violență, un autoturism cu care a fost implicat într-un accident rutier.

În urma accidentului au rezultat patru victime, printre care și acest bărbat, de 22 de ani și alte trei persoane, două femei și un bărbat. Din păcate, tânărul în vârstă de 22 de ani a fost rănit grav, iar în această dimineață a decedat la spital.

Polițiștii au efectuat verificări și continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs evenimentele și luare tuturor măsurilor care se impun. Cuplu a fost amenințat cu un obiect tăietor înțepător”, a explicat purtătorul de cuvânt IPJ Argeș, Mădălina Epure.

