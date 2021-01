Mai multe blocuri din Sectorul 6 nu au căldură. Temperatura medie a agentului care ajunge la consumatori este de 36-37 de grade Celsius

Bucureştenii continuă să îngheţe în case, chiar şi atunci când RADET nu raportează nicio avarie. În sectorul 6 al capitalei, temperatura agentului termic ajunge la consumatori într-o medie de 36-37 de grade. Asta în condiţiile în care, conform reglementărilor, temperatura ar trebui să fie de 55 de grade. Facturile - evident sunt ca în "zilele bune", iar oamenii privesc calorifele reci, în timp ce afară avem parte de cele mai scăzute temperaturi din această iarnă. De vină ar fi şi ţevile vechi, care ar fi trebuit reparate încă de anul trecut.

În cursul zilei de duminică, președtinetele asociației de locatari dintr-un bloc din Sectorul 6 a precizat pentru reporterul B1 TV, că instalația de cădură din apartament nu se încălzește în totalitate. El a precizat faptul că într-o cameră, caloriferul este cald doar pe jumătate, în timp ce în apartamentele cu 3 sau 4 camere, caloriferele sunt reci complet.

Mai mult decât atât, bărbatul a precizat faptul că a realizat aerisirea instalației în mod frecvent. Temperatura la care un bloc primește agentul termic este de aprioxmativ 30 de grade, iar în cloriferele valorile ajung să coboare și până la 18 grade Celsius.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.