Mesajul emoţionant al unui medic ATI din Târgu Jiu după moartea unui pacient infectat cu COVID-19: „Ne mulțumea pentru fiecare zi”

Medicul primar ATI de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Tatiana Grecu, a postat un mesaj emoţionant pe pagina sa de Facebook, după ce a fost profund afectată de pierderea unui pacient infectat cu COVID-19.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani a lăsat în urmă trei copii şi s-a luptat cu boala până în ultimul moment.

“Azi am avut o zi tristă! Era un om obișnuit, avea doar 47 de ani ! Și trei copii, unul de 1 an, care îl va cunoaște pe tatăl său doar din poze ! A avut ghinionul să se infecteze cu acest virus parșiv și deși era un om puternic care a suferit și a luptat din toate puterile lui aproape o lună , nu a supraviețuit! Am sperat și eu și asistentele mele în fiecare zi în care era ,,putin mai bine” , ( așa ne spunea el ),deși era vizibil că luptă pentru fiecare respirație, am sperat că împreună vom câștiga! Ne mulțumea pentru fiecare lucru , ne mulțumea pentru fiecare zi în care făcea progrese și ne-am bucurat toată echipa când au ieșit testele negative ! Bucuria însă a fost de scurtă durată…..! Acest virus parșiv deja făcuse ravagii”, a povestit Tatiana Grecu pe pagina sa de Facebook.

Aceasta trage un semnal de alarmă, spunând că nu e de glumă şi trebuie să ne protejăm atât noi, cât şi cei apropiaţi pentru a nu pica victime noului virus.

“Aveți grijă, protejati-va, protejați persoanele pe care le iubiți ! E un virus parșiv care nu ști când, cum, unde și de ce te lovește! Repet , e un război cu un inamic invizibil care nu are nici o regulă când își alege victimele !”, a mai scris medicul ATI.