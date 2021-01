Mesajul plin de durere al Alinei, tânăra care s-a sinucis în noaptea de Revelion. Ce a transmis femeia, cu doar câteva ore înainte să își pună capăt zilelor

Alina Petruș este o tânără în vârstă de 30 de ani Cluj. Femeia a fost găsită fără suflare, cu doar câteva ore înainte de Revelion, în locuința ei. Potrivit Antena 3, aceasta s-ar fi sinucis chiar în data de 31 decembrie 2020.

Cel care a găsit trupul neînsuflețit al Alinei a fost chiar fratele ei, care a anunțat imediat autoritățile, printr-un apel la 112. „Poliţiştii au fost sesizaţi în jurul orei 16.00, joi, 31 decembrie 2020. Cadavrul persoanei a fost transportat la IML în vederea efectuării autopsiei, urmând a fi stabilite împrejurarile exacte în care a survenit decesul persoanei. Cercetările sunt efectuate în cadrul unui dosar penal privind infracţiunea de ucidere din culpă”, au precizat polițiștii de la IPJ Cluj, potrivit sursei citate mai sus.

Mesajul plin de rure, lăsate pe Facebook

Tânăra din Cluj care și-a pus capăt zilelor chiar înainte de Revelion a lăsat un mesaj emoționant pe contul de Facebook, cu doar câteva ore înainte să moară.

„Într-un singur an, s-au întâmplat multe. Au venit și au plecat multe sentimente și persoane. Cei pe care ii iubeam (dintre cei care au plecat)…. au devenit simple cunoștințe, iar simpli straini au devenit totul. Datorita vouă m-am schimbat… Am învățat cui sa ii mulțumesc și pe cine sa ocolesc… Fiecare dintre voi v-ați lăsat o amprenta în sufletul sau mintea mea (mai mult sau mai puțin bună)… Asa e cursul vieții… Ce e azi, poate dispărea mâine… Asa ca, profita de fiecare zi, fiindcă e unica!! Va mulțumesc tuturor. Deși prematur, va doresc tuturor un An nou mult mai bun, mai fericit, mai împlinit și mai liniștit!! La mulți ani dragilor", a scris Ioana Petruș pe Facebook, chiar în dimineața zilei de joi, potrivit sursei citate mai sus.