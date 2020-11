Mesajul unui bolnav COVID: A fost un adevărat coșmar. Am fost 10 în salon. Când se elibera un pat nu dura 5 minute și era ocupat

Un bărbat infectat cu noul coronavirus a povestit experiența prin care a trecut. Din relatarea acestuia, nu se aștepta să fie totul atât de greu, însă le mulțumește medicilor pentru grija pe care i-au acordat-o.

"Da! E , iar spitalele sunt pline. Am fost 10 în salon. Când se elibera un pat, nu dura 5 minute și era ocupat cu alt pacient” - este mesajul bolnavului de COVID-19, spitalizat timp de 12 zile, dintre care 4 cu oxigen suplimentar.





Bolnavul a ținut să sublinieze că acest virus nu este atât de periculos cum ar fi de exemplu SIDA, ca toată lumea să se ferească de cei infectați.

Mesajul acestuia a fost postat pe Facebook de către Spitalul Victor Babeș din Timișoara.

"A stat 12 zile internat în spitalul nostru, infectat cu noul coronavirus, iar acum a decis sa publice un mesaj pentru cei care nu cred în Covid 19", transmite spitalul.

”Dragi prieteni. Pentru cei care nu mai cred, vă spun eu, virusul există. Dacă ai noroc faci formă ușoară. Însă nu toți avem acest noroc, eu am simțit-o pe pielea mea. Da, am fost pozitiv. Confirmat în 19.10.2020. Da, am fost internat 12 zile la Victor Babeș. A fost un adevărat coșmar: 12 zile de spitalizare plus 5 de izolare, în total 17 departe de fetele mele. Am trecut cu bine datorită medicilor extraordinari de la Victor Babeș, adevărați îngeri”, scrie fostul pacient.

“E "Naspa" iar spitalele sunt pline. Am fost 10 in salon. Cand se elibera un pat nu dura 5 minute si era ocupat cu alt pacient. Am avut 4 zile grele, cu oxigen suplimentar. 4 zile in care cu greu m-am ridicat pe marginea patului. Dar am trecut cu bine datorita celor de la V.Babes.

Aveti grija de voi. Respectati regulile: Masca, dezinfectant, spalat pe maini, distantare.

Daca mai am in lista de prieteni persoane care cred ca e o simpla raceala sau ca virusul nu exista, va rog, stergeti-ma din lista de prieteni. Va respect "viziunea", insa eu am trecut prin aceast cosmar numit Covid19”, afirmă bolnavul de Covid-19.

La fina, acesta a ținut să mai precizeze că bolanvii care sunt sau au fost infectați cu SARS-CoV-2 nu trebuie discriminați de ceilalți, pentru că de multe ori sunt priviți cu scepticism.

“As mai adauga ceva la final. Bolnavii covid, cei care au trecut prin boala, nu au raie. Nu au Sida. Au avut o boala virala. Luata la magazin, la benzinarie sau pe strada. Noi, cei care am avut sau avem covid nu ne-am imbolnavit la curvele de pe centura. Aveti grija de voi si de sanatatea voastra.

Ai Doamne grija de toti bolnavii si de familiile greu incercate.

Multumesc tuturor prietenilor care mi-au scris mesaje de incurajare si de sustinere, tuturor celor care mi-au ridicat moralul. Si nu pot sa nu le multumesc lui Deian Milovan Keba si Anita pentru toata mancarea pe care mi-ati adus-o la spital, familia mea fiind in izolare.", conchide Gabi Szofran, fost pacient.







Record negativ în România: 8.651 de cazuri noi de COVID-19 și 146 de decese în 24 de ore.





Grupul de Comunicare Strategică a raportat, miercuri, 8.651 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, un nou maxim absolut după cel înregistrat marți. Recorduri negative au fost stabilite și în ceea ce privește numărul de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore, 146, dar și numărul de pacienți infectați cu noul coronavirus ce sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă din țară, 1.001.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 164 de cazuri noi (5.701, număr total de cazuri), Arad 226 (6.046), Argeș 190 (7.606), Bacău 136 (8.774), Bihor 262 (7.518), Bistrița-Năsăud 124 (3.092), Botoșani 123 (3.643), Brașov 182 (10.295), Brăila 62 (3.576), Buzău 77 (4.162), Caraș-Severin 10 (2.842), Călărași 71 (1.877), Cluj 293 (10.484), Constanța 142 (6.581), Covasna 38 (2.392), Dâmbovița 198 (7.072), Dolj 214 (7.373), Galați 137 (6.680), Giurgiu 63 (2.076), Gorj 70 (3.174), Harghita 82 (3.308), Hunedoara 108 (4.628), Ialomița 58 (2.333), Iași 363 (11.662), Ilfov 336 (6.762), Maramureș 205 (5.063), Mehedinți 52 (2.329), Mureș 242 (5.985), Neamț 160 (6.622), Olt 88 (3.929), Prahova 261 (10.322), Satu Mare 113 (2.071), Sălaj 261 (3.342), Sibiu 147 (6.126), Suceava 212 (9.904), Teleorman 162 (3.453), Timiș 545 (10.459), Tulcea 30 (1.606), Vaslui 92 (5.338), Vâlcea 103 (5.376), Vrancea 43 (3.642). Capitala are 1.514 cazuri noi și 39.164 per total.

Grupul de Comunicare Strategică a precizat că aplicația de colectare a datelor, gestionată de Ministerul Sănătății, se află momentan în procedură de actualizare. Cazurile nealocate unui județ vor fi repartizate în zilele următoare pe județe. Numărul cazurilor noi nealocate pe județe este de 2.700.